Масло масляное: тест RT об избыточных словах

Одна из стилистических ошибок — плеоназм, когда в предложении используется слово, смысл которого уже присутствует в значении другого. И если с частным случаем плеоназма — тавтологией — всё понятно, то в целом с лишними словами порой разобраться непросто. «Импорт из-за рубежа», «полное фиаско», «полезный навык» то и дело встречаются в разговорной речи. Пройдите тест RT и найдите слова, которые смело можно вычеркнуть.

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