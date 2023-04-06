Диетолог Жаровская рассказала, что ранний завтрак полезен для здоровья
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Люди, которые завтракают поздно, склонны к набору массы тела и имеют более высокий риск развития различных метаболических заболеваний вроде сахарного диабета, это подтверждено клиническими исследованиями, сообщила Жаровская в интервью Радио Sputnik.
«Учёные пришли к выводу, что лучшее время для завтрака — с 05:00 до 08:00. Это то время, когда органы пищеварения максимально включены и готовы к работе», — объяснила диетолог.
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