В Москве продлили проект диспансерного наблюдения за пациентами с хронической сердечной недостаточностью

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В Москве продлён проект диспансерного наблюдения за пациентами с хронической сердечной недостаточностью, заявил мэр Сергей Собянин.
В Москве продлили проект диспансерного наблюдения за пациентами с хронической сердечной недостаточностью
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Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

С помощью сервиса «Диспансерное наблюдение» в ЕМИАС лечащий врач может видеть состояние пациента. При необходимости лечение скорректируют. Также могут быть назначены дополнительные исследования.

Сам пациент может связаться с помощниками врачей, чтобы уточнить назначение, проконсультироваться или попросить помочь записаться на обследование.

В настоящее время программа охватывает почти 1 млн горожан, передаёт «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что в форуме «Здоровое общество» участвовали представители 17 стран.

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