В Москве продлили проект диспансерного наблюдения за пациентами с хронической сердечной недостаточностью

В Москве продлён проект диспансерного наблюдения за пациентами с хронической сердечной недостаточностью, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

С помощью сервиса «Диспансерное наблюдение» в ЕМИАС лечащий врач может видеть состояние пациента. При необходимости лечение скорректируют. Также могут быть назначены дополнительные исследования.

Сам пациент может связаться с помощниками врачей, чтобы уточнить назначение, проконсультироваться или попросить помочь записаться на обследование.

В настоящее время программа охватывает почти 1 млн горожан, передаёт «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что в форуме «Здоровое общество» участвовали представители 17 стран.