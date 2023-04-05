В Москве продлили проект диспансерного наблюдения за пациентами с хронической сердечной недостаточностью
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Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
С помощью сервиса «Диспансерное наблюдение» в ЕМИАС лечащий врач может видеть состояние пациента. При необходимости лечение скорректируют. Также могут быть назначены дополнительные исследования.
Сам пациент может связаться с помощниками врачей, чтобы уточнить назначение, проконсультироваться или попросить помочь записаться на обследование.
В настоящее время программа охватывает почти 1 млн горожан, передаёт «Утро.ру».
Ранее сообщалось, что в форуме «Здоровое общество» участвовали представители 17 стран.