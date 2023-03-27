В форуме «Здоровое общество» приняли участие представители 17 стран

В Санкт-Петербурге прошёл форум «Здоровое общество», в котором приняли участие около 800 человек из 57 регионов России и 17 стран.

Программа включала Саммит министров здравоохранения стран СНГ, который посетили министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният, министр здравоохранения Киргизии Гульнара Баатырова, министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич и министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов.

Среди российских официальных лиц в работе форума приняли участие глава Минздрава Михаил Мурашко, зампред Совета Федерации Галина Карелова, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.

Мурашко отметил важность пациентоориентированного подхода в медицине и необходимость цифровой трансформации отрасли здравоохранения.

«Цифровая трансформация здравоохранения — приоритетность практически всех стран, сегодня выступающих. В том числе акценты сделаны на первичном звене, инфраструктуре, внедрении инноваций и научных разработок, содержании в доступности для пациентов рынка лекарственных препаратов и качества медицинской продукции», — сказал министр.

На выставочном пространстве форума были представлены инновационные разработки российских компаний.