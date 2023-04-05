Россия поднимет тему теракта против Владлена Татарского в Совбезе ООН

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Теракт в Санкт-Петербурге и убийство военкора Владлена Татарского станут одной из тем обсуждения в Совбезе ООН во время председательства России, заявил российский МИД.
Россия поднимет тему теракта против Владлена Татарского в Совбезе ООН
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Террористический акт, который сейчас расследуется российскими правоохранительными органами, безусловно, станет одной из тем обсуждения Совета Безопасности ООН по целому ряду причин», — сказала представитель министерства Мария Захарова.

Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. В результате теракта был убит Владлен Татарский. 

4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Суд арестовал её на два месяца.

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