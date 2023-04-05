В Думе 11 апреля продолжат рассмотрение законопроекта о лишении гражданства

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артём Туров анонсировал рассмотрение 11 апреля в двух чтениях законопроекта о гражданстве.

«Законопроект планируется рассмотреть в двух чтениях 11 апреля», — цитирует его РИА Новости.

13 ноября 2022 года стало известно, что в Госдуму внесена поправка, согласно которой человека могут лишить приобретённого гражданства за дискредитацию армии России.

Также приобретённое гражданство России могут прекратить из-за совершаемых гражданином действий, угрожающих безопасности страны.

Кроме того, гражданства России могут лишить за надругательство над российскими флагом и гербом.