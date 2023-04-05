Невролог Голубинская: хроническая усталость может быть признаком гипотиреоза и диабета

Невролог, психотерапевт, к. м. н. Ольга Голубинская рассказала, что хроническая усталость может являться признаком целого ряда заболеваний, в том числе психических расстройств.

«В обычной практике под маской хронической усталости могут скрываться депрессия, субдепрессивное состояние (начальная стадия депрессии. — RT), психосоматический синдром, соматоформное расстройство. Иногда под этой маской может быть гипотиреоз, то есть сниженная функция щитовидной железы, либо, например, сахарный диабет», — объяснила Голубинская в интервью Радио Sputnik.

По её словам, ощущение усталости и упадка сил — повод обратиться к терапевту.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала о состоянии гиповитаминоза, когда в межсезонье в организме не хватает одного или нескольких витаминов.