Невролог Голубинская: хроническая усталость может быть признаком гипотиреоза и диабета

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Невролог, психотерапевт, к. м. н. Ольга Голубинская рассказала, что хроническая усталость может являться признаком целого ряда заболеваний, в том числе психических расстройств.
Невролог Голубинская: хроническая усталость может быть признаком гипотиреоза и диабета
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«В обычной практике под маской хронической усталости могут скрываться депрессия, субдепрессивное состояние (начальная стадия депрессии. — RT), психосоматический синдром, соматоформное расстройство. Иногда под этой маской может быть гипотиреоз, то есть сниженная функция щитовидной железы, либо, например, сахарный диабет», — объяснила Голубинская в интервью Радио Sputnik.

По её словам, ощущение усталости и упадка сил — повод обратиться к терапевту.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала о состоянии гиповитаминоза, когда в межсезонье в организме не хватает одного или нескольких витаминов.

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