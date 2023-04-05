RT публикует интервью с Владленом Татарским, записанное незадолго до его гибели

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RT публикует кадры эксклюзивного интервью с Владленом Татарским, записанного с ним в кафе Санкт-Петербурга незадолго до его гибели в результате взрыва.

В интервью Татарский высказался о необходимости креативного подхода в подготовке фотографий российских военных.

В том числе Татарский заявлял, что у американцев была «красивая картинка, где парень в
подранной майке с изрисованной каской».

«У них это более креативный подход. Я уверен, что и у нас можно делать такой подход... Почему бы не сфоткать солдат в реальной боевой обстановке, как они выглядят реально. Пусть это будет немного постановочно. Ну, красивое фото», — сказал он.

Также Татарский высказался за запрет «либеральной интеллигенции» и «западнофилам» публично критиковать действия России и «впрыскивать яд». 

«Нужно на законодательном уровне запретить «впрыскивать яд». Конкретно объяснить, какие темы. Если ты публичный человек и озвучиваешь их публично — и ты учитель, то ты за это понесёшь наказание. Вот и всё. Во многих странах это действует», — заявил он.

Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Суд арестовал её на два месяца.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что теракт в отношении Татарского был спланирован украинскими спецслужбами.

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