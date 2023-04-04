Минздрав: за медпомощью после теракта в кафе в Петербурге обратились 42 человека

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За медицинской помощью после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, обратились 42 человека.
Минздрав: за медпомощью после теракта в кафе в Петербурге обратились 42 человека
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Отмечается, что 24 пациента остаются в больницах, состояние троих оценивается как тяжёлое.

Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. В результате теракта был убит Владлен Татарский. 

4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Суд арестовал её на два месяца.

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