Опубликовано видео посещения Треповой в Москве книжной лавки, сотрудничавшей с Татарским

Подозреваемая по делу о теракте Дарья Трепова посещала в Москве книжную лавку «Листва», сотрудничавшую с военкором Владленом Татарским, где она предлагала продавать её открытки, чтобы втереться в доверие к патриотам.

Сотрудница «Листвы» Ася Сопот рассказала Ruptly, что впервые девушка пришла 3 марта и представилась Настей.

«Она показала открытки, они мне не очень понравились, поэтому я спросила совета наших коллег. Коллеги сказали: «Возьми, пусть будет», — рассказала Сопот.

При этом вырученные от продажи открыток деньги Трепова просила направить в гуманитарный проект магазина, однако продать ничего из этого не успели.

По словам сотрудницы книжного магазина, после теракта в Петербурге один из сотрудников лавки узнал «Настю» на кадрах, которые показывали СМИ.

«Я начала проверять переписку с ней и обнаружила, что у меня нет этой переписки. Она была удалена этой девушкой», — отметила Сопот.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит. Ещё 33 человека пострадали, сообщили в Минздраве.

По предварительным данным, взорвалась статуэтка, начинённая взрывчаткой, которую передала Татарскому Дарья Трепова. В социальных сетях появилось видео, как Трепова вручила статуэтку Татарскому перед взрывом.

Подозреваемую задержали в Санкт-Петербурге 3 апреля.

По данным следствия, планирование и организация преступления осуществлялись с Украины.