Опубликовано видео, как подозреваемая Трепова вручила статуэтку Татарскому перед взрывом

В социальных сетях опубликовано видео, как подозреваемая Дарья Трепова вручила статуэтку военному корреспонденту Владлену Татарскому перед взрывом в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля.

Видео, снятое очевидцем Маратом Арнисом, опубликовано в сообществе «Ведом» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как Трепова вручает Татарскому коробку со статуэткой. После этого военкор обращается к ней по имени Настя.

«Настя, Настя, иди сюда садись. Или вот сюда, куда хочешь», — говорит он ей на видео.

После этого показывается, как она села на одно из мест недалеко от Татарского. При этом Татарский сам достал при гостях статуэтку из коробки.

«Ух ты, какой-то красивый парень в шлеме», — сказал он.

Кроме того, на видео показаны первые минуты после взрыва. На кадрах видно, как Трепова уходит с места теракта.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит. Ещё 33 человека пострадали, сообщили в Минздраве.

Подозреваемую по делу о взрыве 26-летнюю Дарью Трепову задержали в Санкт-Петербурге 3 апреля.

По данным следствия, планирование и организация преступления осуществлялись с Украины.

По предварительным данным, взорвалась статуэтка, начинённая взрывчаткой, которую передала Татарскому Дарья Трепова.