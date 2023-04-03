Источник RT: подозреваемую по делу о теракте Трепову этапируют из Петербурга в Москву

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Подозреваемую в убийстве блогера, военного корреспондента Владлена Татарского, который погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, Дарью Трепову этапируют из Петербурга в Москву.
Источник RT: подозреваемую по делу о теракте Трепову этапируют из Петербурга в Москву
  • РИА Новости

Об этом сообщил источник RT.

Ранее Следственный комитет переквалифицировал на статью о теракте дело об убийстве Татарского.

По данным следствия, планирование и организация преступления осуществлялись с Украины.

26-летнюю Дарью Трепову задержали в Санкт-Петербурге 3 апреля.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.

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