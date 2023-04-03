Источник RT: подозреваемую по делу о теракте Трепову этапируют из Петербурга в Москву
- РИА Новости
Об этом сообщил источник RT.
Ранее Следственный комитет переквалифицировал на статью о теракте дело об убийстве Татарского.
По данным следствия, планирование и организация преступления осуществлялись с Украины.
26-летнюю Дарью Трепову задержали в Санкт-Петербурге 3 апреля.
2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.