Источник RT: подозреваемую по делу о теракте Трепову этапируют из Петербурга в Москву

Подозреваемую в убийстве блогера, военного корреспондента Владлена Татарского, который погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, Дарью Трепову этапируют из Петербурга в Москву.

РИА Новости