RT: после убийства Татарского силовики начали проверку участников «Умного голосования» ФБК

После теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и ещё более 30 посетителей заведения пострадали, силовые ведомства начали углублённую проверку лиц, участвовавших ранее в «Умном голосовании» Алексея Навального. Об этом RT рассказал источник в спецслужбах. По его словам, среди сторонников УГ ищут экстремистов и террористические ячейки.

«Контрразведка полагает, что эти ячейки курируют из-за рубежа, в частности, при участии СБУ и организации, которая ранее называлась «Штабы Навального»*, а сейчас превратилась в законспирированные радикальные бригады», — рассказал RT источник.

По его данным, под проверку попали все участники списков так называемого «Умного голосования» — проекта, созданного ФБК** для распределения голосов между разрозненными оппозиционными кандидатами.

Наибольшую активность сторонники УГ проявили в ходе выборов в Госдуму 2021 года. Впоследствии база с их персональными данными была украдена и выложена в общий доступ. Позже главные лица ФБК признавали, что утечка списка УГ была вызвана их недоработками.

«Львиная доля персонажей из этого списка проходит со служебной пометкой «экстремизм», — говорит собеседник RT. — Это значит, что хотя человек не совершал преступления экстремистской направленности или оно не доказано, он, тем не менее, замечен в противоречащей закону активности и взят на особый контроль».

Взрыв в петербургском кафе-баре на Университетской набережной произошёл вечером 2 апреля. В это время там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, настоящее имя которого Максим Фомин.

По предварительным данным, взорвалась статуэтка, начинённая взрывчаткой, которую передала Татарскому Дарья Трепова.

RT опубликовал подробный разбор биографии Дарьи Треповой и объяснение, почему именно её подозревают в причастности к теракту. Студентка участвовала в акциях протеста, организованных Навальным, перечисляла пожертвования ФБК и вышла замуж за представителя Либертарианской партии. Её супруг Дмитрий Рылов заявил, что не имеет никакого отношения к взрыву.

При задержании Трепова признала, что именно она принесла статуэтку на мероприятие. Она утверждала, что её подставили, используя втёмную. Однако перед этим оппозиционерка уже была замечена на других мероприятиях, организованных Татарским. По одной из версий, она искала контакта с журналистом, чтобы «примелькаться» и втереться в доверие.

Ранее RT рассказывал о подпольной сети, которую удалось создать в России экстремистской организации ФБК во главе с оппозиционером Леонидом Волковым***. По данным RT, в подполье участвуют несколько тысяч завербованных.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.