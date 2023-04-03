Дарья Трепова зарегистрировала ИП менее месяца назад

Дарья Трепова, которую подозревают в причастности к убийству в Санкт-Петербурге военного корреспондента Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский, менее месяца назад зарегистрировала ИП для розничной торговли по почте или через сеть, а также для производства одежды и аксессуаров.

Также RT выяснил, что девушка окончила школу №408 и экономический факультет Санкт-Петербургского госуниверситета и была связана с Клиникой высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова и Петродворцовым учебно-научным комплексом СПбГУ.

По имеющейся информации, Дарья работала в ООО «АЛЛЕН», занималась оптовой торговлей.

Ранее в СК сообщили о задержании Треповой.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.