Дарья Трепова зарегистрировала ИП менее месяца назад
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Также RT выяснил, что девушка окончила школу №408 и экономический факультет Санкт-Петербургского госуниверситета и была связана с Клиникой высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова и Петродворцовым учебно-научным комплексом СПбГУ.
По имеющейся информации, Дарья работала в ООО «АЛЛЕН», занималась оптовой торговлей.
Ранее в СК сообщили о задержании Треповой.
2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.