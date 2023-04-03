Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом в кафе Санкт-Петербурга
«С большой скорбью узнал о террористическом акте, совершённом в моём родном городе Санкт-Петербурге. В результате злодеяния погиб военный журналист Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, и пострадали десятки людей», — приводит сообщение патриарха РПЦ.
Он отметил необходимость сплотиться перед лицом угрозы, которая исходит от тех, кто стремится посеять страх в обществе.
2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.
Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге достигло 30.