Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом в кафе Санкт-Петербурга

Короткая ссылка
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

«С большой скорбью узнал о террористическом акте, совершённом в моём родном городе Санкт-Петербурге. В результате злодеяния погиб военный журналист Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, и пострадали десятки людей», — приводит сообщение патриарха РПЦ.

Он отметил необходимость сплотиться перед лицом угрозы, которая исходит от тех, кто стремится посеять страх в обществе.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге достигло 30.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить