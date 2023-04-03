Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом в кафе Санкт-Петербурга

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

«С большой скорбью узнал о террористическом акте, совершённом в моём родном городе Санкт-Петербурге. В результате злодеяния погиб военный журналист Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, и пострадали десятки людей», — приводит сообщение патриарха РПЦ.

Он отметил необходимость сплотиться перед лицом угрозы, которая исходит от тех, кто стремится посеять страх в обществе.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге достигло 30.