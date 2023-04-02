Захарова: отсутствие реакции Запада на убийство Владлена Татарского говорит само за себя

Отсутствие реакции США, Британии, Франции и других стран Запада на убийство военкора Владлена Татарского в центре Санкт-Петербурга говорит само за себя, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Ещё недавно Запад боролся с экстремизмом и терроризмом, шёл единым фронтом по Парижу в защиту журналистов, в отношении которых совершались теракты. Сегодня отсутствие реакции в Белом доме, на Даунинг-стрит, в Елисейском дворце и т. д., учитывая их мнимую озабоченность благополучием журналистов и свободой журналистики, говорит само за себя», — заявила дипломат.

Поразительна и реакция в Киеве, где «получатели западных грантов» демонстрируют восторг из-за взрыва в кафе, отметила Захарова.

Военкор Владлен Татарский был убит 2 апреля. В кафе в Санкт-Петербурге, где он проводил творческий вечер, взорвалась бомба.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

В МИД России заявили, что Владлен Татарский вызывал у киевского режима ненависть, он был опасен для киевских властей и смело шёл до конца.