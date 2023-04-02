Следственный комитет: 19 человек получили ранения при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге

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Число людей, получивших ранения при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, достигло 19. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Следственный комитет: 19 человек получили ранения при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

«Сегодня в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошёл взрыв неизвестного взрывного устройства... Ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется», — сказано в сообщении пресс-службы.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города.

МВД подтвердило, что при взрыве погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

На место ЧП выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

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