ТАСС: сработавшее в Петербурге взрывное устройство было начинено поражающими элементами

Взрывное устройство, которое сработало в кафе в Санкт-Петербурге, было начинено поражающими элементами.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Самодельное взрывное устройство, которое сработало в кафе в Санкт-Петербурге, было начинено поражающими элементами. Целью был военкор Владлен Татарский», — сказали агентству.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города.

МВД подтвердило, что при взрыве погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Пострадали 16 человек.

На место ЧП выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России.