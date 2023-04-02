ТАСС: сработавшее в Петербурге взрывное устройство было начинено поражающими элементами
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Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Самодельное взрывное устройство, которое сработало в кафе в Санкт-Петербурге, было начинено поражающими элементами. Целью был военкор Владлен Татарский», — сказали агентству.
2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города.
МВД подтвердило, что при взрыве погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Пострадали 16 человек.
На место ЧП выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России.