В результате взрыва в петербургском кафе ранения получили 16 человек

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В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 16 человек. Сейчас их осматривают медицинские работники.
В результате взрыва в петербургском кафе ранения получили 16 человек
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Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Также МВД подтвердило, что в результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города.

По информации СМИ, в момент взрыва в кафе проходил творческий вечер с участием военкора Владлена Татарского.

На место ЧП выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России.

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