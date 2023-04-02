В результате взрыва в петербургском кафе ранения получили 16 человек
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Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.
Также МВД подтвердило, что в результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский.
2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города.
По информации СМИ, в момент взрыва в кафе проходил творческий вечер с участием военкора Владлена Татарского.
На место ЧП выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России.