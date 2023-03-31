В Ростовской области запустили горячую линию для застрявших на трассе М-4 «Дон»

В Ростовской области заработала горячая линия для тех, кто застрял на трассе М-4 «Дон».

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Принимаются обращения по вопросам соблюдения прав граждан при ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

Заявления принимаются ежедневно с 9:00 до 18:00.

Ранее Newinform сообщал, что к ликвидации последствий непогоды на трассе привлекли около 240 сотрудников экстренных служб и 150 единиц спецтехники.

Более 30 автобусов с 766 пассажирами застряли в пробке из-за снегопада.

Спасатели эвакуировали 51 человека из затора на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после снегопада.

30 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в ряде районов ввели режим ЧС из-за непогоды.