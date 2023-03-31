Спасатели эвакуировали 51 человека из затора на трассе М-4 «Дон» под Ростовом

Спасатели эвакуировали 51 человека из затора на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после снегопада.

Об этом сообщает МЧС России.

«Эвакуирован 51 человек», — говорится в сообщении.

Развёрнуто семь пунктов временного размещения, в них находится 171 человек.

Ранее сообщалось, что в целях ликвидации последствий снегопада правоохранительные органы перекрыли движение транспорта в обоих направлениях на участке трассы М-4 «Дон».

Утром 31 марта первые фуры начали пропускать в направлении Москвы на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.

Около 240 спасателей ликвидируют последствия снегопада на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, задействовано 150 единиц техники.