Спасатели эвакуировали 51 человека из затора на трассе М-4 «Дон» под Ростовом
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Об этом сообщает МЧС России.
«Эвакуирован 51 человек», — говорится в сообщении.
Развёрнуто семь пунктов временного размещения, в них находится 171 человек.
Ранее сообщалось, что в целях ликвидации последствий снегопада правоохранительные органы перекрыли движение транспорта в обоих направлениях на участке трассы М-4 «Дон».
Утром 31 марта первые фуры начали пропускать в направлении Москвы на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.
Около 240 спасателей ликвидируют последствия снегопада на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, задействовано 150 единиц техники.