Движение на участке М-4 «Дон» под Ростовом полностью перекрыли из-за снега

Управление ГИБДД России по Ростовской области сообщило, что в целях ликвидации последствий снегопада правоохранительные органы перекрыли движение транспорта в обоих направлениях на участке трассы М-4 «Дон».

«С 20:00 до особого распоряжения для ликвидации последствий снегопада временно прекращено движение транспорта с 907-го по 983-й км автодороги М-4 «Дон» в обоих направлениях», — цитирует ведомство РИА Новости.

Уточняется, что подразделения ГИБДД были переведены на усиленный вариант несения службы.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в связи с непогодой порядка 35 тыс. абонентов остались без энергоснабжения.