В Ростовской области из-за непогоды около 35 тысяч жителей остались без энергоснабжения

В Ростовской области в связи с непогодой порядка 35 тыс. абонентов остались без энергоснабжения.

Как рассказал в своём Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, из-за сильного ветра и мокрого снега в восьми районах и трёх городах десятки тысяч жителей остались без энергоснабжения.

Он отметил, что специалистов в сфере энергетики перевели в режим повышенной готовности.

«По всей области к оперативно-восстановительным работам привлечены 343 бригады, это 1244 человека и 640 единиц техники», — заявил Голубев.

Ранее в Приморском крае более 30 тыс. абонентов остались без света.

Районная прокуратура взяла на контроль восстановление электроснабжения.