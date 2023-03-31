Первые фуры начали пропускать в направлении Москвы по трассе М-4 «Дон» под Ростовом

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Первые фуры начали пропускать в направлении Москвы на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.
Первые фуры начали пропускать в направлении Москвы по трассе М-4 «Дон» под Ростовом
  • РИА Новости

Об этом сообщил представитель ГУ МЧС России по региону.

«По состоянию на 08:00 мск пошли первые фуры в направлении Москвы», — цитирует его РИА Новости

Ранее сообщалось, что в целях ликвидации последствий снегопада правоохранительные органы перекрыли движение транспорта в обоих направлениях на участке трассы М-4 «Дон».

Около 240 спасателей и 150 единиц техники ликвидируют последствия снегопада на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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