Около 240 спасателей и 150 единиц техники ликвидируют ЧС на трассе в Ростовской области

Около 240 спасателей и 150 единиц техники ликвидируют последствия снегопада на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

Об этом сообщил представитель ГУ МЧС России по региону.

«Привлекаемая группировка сил и средств — 238 человек и 152 единицы техники», — цитирует его РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время идут работы по организации «карманов» с помощью инженерной техники для проезда легковых автомобилей и грейдера.

Ранее сообщалось, что в целях ликвидации последствий снегопада правоохранительные органы перекрыли движение транспорта в обоих направлениях на участке трассы М-4 «Дон».

Также в Ростовской области в связи с непогодой порядка 35 тыс. абонентов остались без энергоснабжения.