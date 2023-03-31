Около 240 спасателей и 150 единиц техники ликвидируют ЧС на трассе в Ростовской области

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Около 240 спасателей и 150 единиц техники ликвидируют последствия снегопада на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.
Около 240 спасателей и 150 единиц техники ликвидируют ЧС на трассе в Ростовской области
  • © ГУ МЧС РФ по Ростовской области

Об этом сообщил представитель ГУ МЧС России по региону.

«Привлекаемая группировка сил и средств — 238 человек и 152 единицы техники», — цитирует его РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время идут работы по организации «карманов» с помощью инженерной техники для проезда легковых автомобилей и грейдера.

Ранее сообщалось, что в целях ликвидации последствий снегопада правоохранительные органы перекрыли движение транспорта в обоих направлениях на участке трассы М-4 «Дон».

Также в Ростовской области в связи с непогодой порядка 35 тыс. абонентов остались без энергоснабжения.

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