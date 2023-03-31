В Ростовской области более 30 автобусов с 766 пассажирами застряли в пробке из-за снегопада

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В Ростовской области более 30 автобусов с 766 пассажирами застряли в пробке из-за снегопада.
В Ростовской области более 30 автобусов с 766 пассажирами застряли в пробке из-за снегопада
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на областное Министерство транспорта. 

Отмечается, что все направления движения пассажирских автобусов на север Ростовской области по трассе М-4 «Дон» закрыты.

Ранее стало известно, что спасатели эвакуировали 51 человека из затора на трассе М-4 «Дон».

Около 240 спасателей ликвидируют последствия снегопада на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, задействовано 150 единиц техники.

30 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в ряде районов ввели режим ЧС из-за непогоды.

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