В Ростовской области ввели режим ЧП в ряде районов из-за непогоды
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«В связи со сложившейся ситуацией решил ввести режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах», — сообщил губернатор.
Корреспондент RT Артур Соколов рассказал о ситуации в Каменске-Шахтинском, который накрыла метель.
«Во всём городе отключено электричество, везде повалены деревья, очень липкий снег, температура около 0 °C, дикий ветер, на дороге вообще нет видимости», — сообщил он.
Ранее Голубев заявлял, что из-за сильного ветра и мокрого снега в восьми районах и трёх городах десятки тысяч жителей остались без энергоснабжения.