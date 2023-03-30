В Ростовской области ввели режим ЧП в ряде районов из-за непогоды

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в ряде районов ввели режим ЧП из-за непогоды.
В Ростовской области ввели режим ЧП в ряде районов из-за непогоды
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«В связи со сложившейся ситуацией решил ввести режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах», — сообщил губернатор.

Корреспондент RT Артур Соколов рассказал о ситуации в Каменске-Шахтинском, который накрыла метель.

«Во всём городе отключено электричество, везде повалены деревья, очень липкий снег, температура около 0 °C, дикий ветер, на дороге вообще нет видимости», — сообщил он.

Ранее Голубев заявлял, что из-за сильного ветра и мокрого снега в восьми районах и трёх городах десятки тысяч жителей остались без энергоснабжения.

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