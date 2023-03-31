Движение по М-4 «Дон» началось в обе стороны

Движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области началось в обе стороны.

Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.

«В обе стороны, в сторону Москвы и Ростова, движение началось», — рассказал Филиппов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, пробку удалось сократить с 60 до 30 км.

При этом в заторе находятся ещё более тысячи машин, отметил Филиппов.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области более 30 автобусов с 766 пассажирами застряли в пробке из-за снегопада.

Спасатели эвакуировали 51 человека из затора на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после снегопада.

30 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в ряде районов ввели режим ЧС из-за непогоды.