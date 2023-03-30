Большинство россиян поддерживают идею о сокращении рабочей недели до 36 часов

Короткая ссылка
Почти 80% россиян поддерживают идею сократить рабочую неделю в России до 36 часов. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru.
Большинство россиян поддерживают идею о сокращении рабочей недели до 36 часов
  • Gettyimages.ru

Как уточняет Интерфакс, женщины одобряют такую идею чаще мужчин — 80 и 77% респондентов соответственно.

75% респондентов считают, что в случае сокращения рабочей недели объём работ не изменится. 16% не поддерживают данную инициативу.

Ещё 7% опрошенных затрудняются определиться с позицией по данному вопросу.

С инициативой сократить рабочую неделю ранее выступили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

В мае 2022 года председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выразил мнение, что переход к четырёхдневной рабочей неделе в России является вопросом «недалёкого будущего».

Он подчеркнул, что главное условие в данном случае — поэтапная эволюция, а не «законодательно-насильственное внедрение».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить