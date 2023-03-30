Большинство россиян поддерживают идею о сокращении рабочей недели до 36 часов

Почти 80% россиян поддерживают идею сократить рабочую неделю в России до 36 часов. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Как уточняет Интерфакс, женщины одобряют такую идею чаще мужчин — 80 и 77% респондентов соответственно.

75% респондентов считают, что в случае сокращения рабочей недели объём работ не изменится. 16% не поддерживают данную инициативу.

Ещё 7% опрошенных затрудняются определиться с позицией по данному вопросу.

С инициативой сократить рабочую неделю ранее выступили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

В мае 2022 года председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выразил мнение, что переход к четырёхдневной рабочей неделе в России является вопросом «недалёкого будущего».

Он подчеркнул, что главное условие в данном случае — поэтапная эволюция, а не «законодательно-насильственное внедрение».