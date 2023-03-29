Песков: гибридная война, противостояние с недружественными странами — это надолго

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что война в широком контексте, противостояние с недружественными странами — это надолго.

«Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте, это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, то это надолго», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как оценивают в Кремле перспективы окончания спецоперации.

Он также подчеркнул, что перспективы окончания спецоперации должны давать специалисты, которые занимаются СВО — Минобороны России.

Песков отметил, что в обществе есть абсолютно доминирующая уверенность в том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что гибридная война против России, по сути, приобретает всё более масштабные и изощрённые формы.

По его словам, эта гибридная война ведётся Соединёнными Штатами и возглавляемой ими группой стран против России «безоглядно», без просчёта последствий.

В начале ноября зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что только победа России на Украине гарантирует предотвращение глобального конфликта.