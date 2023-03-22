Узнать больше

Рябков: гибридная война против России приобретает более масштабные формы

Короткая ссылка
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что гибридная война против России, по сути, приобретает всё более масштабные и изощрённые формы.

Об этом он сказал на площадке дискуссионного клуба «Валдай», комментируя призыв конгрессмена Линдси Грэма сбивать российские самолёты, которые приближаются к американским летательным объектам в международном воздушном пространстве.

По его словам, эта гибридная война ведётся Соединёнными Штатами и возглавляемой ими группой стран против России «безоглядно», без просчёта последствий.

Также Рябков заявил, что Москва готова защищаться от агрессивных выпадов Вашингтона всеми имеющимися средствами.

Кроме того, замглавы МИД России сказал, что курс Вашингтона на эскалацию ситуации на Украине поменял для России обстановку в сфере безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить