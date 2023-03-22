Рябков: гибридная война против России приобретает более масштабные формы

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что гибридная война против России, по сути, приобретает всё более масштабные и изощрённые формы.

Об этом он сказал на площадке дискуссионного клуба «Валдай», комментируя призыв конгрессмена Линдси Грэма сбивать российские самолёты, которые приближаются к американским летательным объектам в международном воздушном пространстве.

По его словам, эта гибридная война ведётся Соединёнными Штатами и возглавляемой ими группой стран против России «безоглядно», без просчёта последствий.

Также Рябков заявил, что Москва готова защищаться от агрессивных выпадов Вашингтона всеми имеющимися средствами.

Кроме того, замглавы МИД России сказал, что курс Вашингтона на эскалацию ситуации на Украине поменял для России обстановку в сфере безопасности.