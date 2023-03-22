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Замглавы МИД Рябков: Россия готова защищаться от агрессивных выпадов США всеми средствами

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва готова защищаться от агрессивных выпадов Вашингтона всеми средствами.
Замглавы МИД Рябков: Россия готова защищаться от агрессивных выпадов США всеми средствами
  • Gettyimages.ru

Об этом Рябков сказал в кулуарах дискуссионного клуба «Валдай». Его слова приводит РИА Новости.

Он прокомментировал предложение конгрессмена Линдси Грэма сбивать российские летательные аппараты, которые приближаются к американским в международном воздушном пространстве.

По его мнению, подобные заявления конгрессменов США нужно воспринимать всерьёз, поскольку они отражают готовность сделать всё для нанесения России урона во всех сферах, включая военную.

Рябков добавил, что это отражение того, что люди, которые выступают с такими заявлениями, либо «слабо себе представляют реалии ядерного века» либо совсем забыли о том, что Россия готова защищать себя от агрессивных выпадов всеми средствами, которые есть у неё в распоряжении.

Также он заявил, что де-факто Россия находится в состоянии открытого противостояния с США.

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