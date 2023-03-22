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Рябков: Россия находится в состоянии де-факто открытого противостояния с США

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Россия де-факто находится в состоянии открытого противостояния с США, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков: Россия находится в состоянии де-факто открытого противостояния с США
  • РИА Новости

По его словам, США фактически являются стороной украинского конфликта.

Он отметил, что вести дела как прежде с Вашингтоном теперь невозможно.

«И вот это «прежде» относится ко всему до периода, когда мы оказались в состоянии де-факто открытого конфликта с США», — приводит РИА Новости слова Рябкова на дискуссии международного клуба «Валдай».

Также Рябков заявил, что Россия призывает США не идти по пути эскалации.

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