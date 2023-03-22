Рябков: Россия находится в состоянии де-факто открытого противостояния с США
- РИА Новости
По его словам, США фактически являются стороной украинского конфликта.
Он отметил, что вести дела как прежде с Вашингтоном теперь невозможно.
«И вот это «прежде» относится ко всему до периода, когда мы оказались в состоянии де-факто открытого конфликта с США», — приводит РИА Новости слова Рябкова на дискуссии международного клуба «Валдай».
Также Рябков заявил, что Россия призывает США не идти по пути эскалации.