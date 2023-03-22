Рябков: курс США на эскалацию на Украине поменял для России ситуацию в сфере безопасности

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что курс Вашингтона на эскалацию ситуации на Украине поменял для России обстановку в сфере безопасности.

Об этом он сказал на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что на фоне деструктивных и враждебных действий США решение о приостановке ДСНВ было вынужденным и практически неизбежным шагом, пишет ТАСС.

Рябков заявил об абсолютно беспрецедентной степени враждебности США, курсе Вашингтона на безоглядную эскалацию конфликта на Украине, на проведение тотальной и всё более изощрённой по своим формам гибридной войны против России. По его словам, всё это поменяло принципиальным образом для России всю обстановку в области безопасности.

Также замминистра иностранных дел заявил, что Соединённые Штаты должны были раньше договариваться об устранении озабоченностей России по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.