Рябков: курс США на эскалацию на Украине поменял для России ситуацию в сфере безопасности
- РИА Новости
Об этом он сказал на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».
Он отметил, что на фоне деструктивных и враждебных действий США решение о приостановке ДСНВ было вынужденным и практически неизбежным шагом, пишет ТАСС.
Рябков заявил об абсолютно беспрецедентной степени враждебности США, курсе Вашингтона на безоглядную эскалацию конфликта на Украине, на проведение тотальной и всё более изощрённой по своим формам гибридной войны против России. По его словам, всё это поменяло принципиальным образом для России всю обстановку в области безопасности.
Также замминистра иностранных дел заявил, что Соединённые Штаты должны были раньше договариваться об устранении озабоченностей России по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.