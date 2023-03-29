Песков назвал консолидацию общества вокруг Путина и его политики беспрецедентной
- РИА Новости
«Мы видим абсолютную консолидацию российского общества, причём беспрецедентную консолидацию вокруг президента, вокруг Верховного главнокомандующего, вокруг той политики, которую он проводит», — сказал Песков.
По его словам, в обществе есть абсолютно доминирующая уверенность в том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты.
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 79,7% опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76%.
Отмечается, что премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 62,7%, его деятельность одобряют 54%. Деятельность правительства одобряют 51,7%.