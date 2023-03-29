Песков назвал консолидацию общества вокруг Путина и его политики беспрецедентной

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об абсолютной консолидации российского общества.
Песков назвал консолидацию общества вокруг Путина и его политики беспрецедентной
  • РИА Новости

«Мы видим абсолютную консолидацию российского общества, причём беспрецедентную консолидацию вокруг президента, вокруг Верховного главнокомандующего, вокруг той политики, которую он проводит», — сказал Песков.

По его словам, в обществе есть абсолютно доминирующая уверенность в том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 79,7% опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76%.

Отмечается, что премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 62,7%, его деятельность одобряют 54%. Деятельность правительства одобряют 51,7%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить