Песков назвал консолидацию общества вокруг Путина и его политики беспрецедентной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об абсолютной консолидации российского общества.

«Мы видим абсолютную консолидацию российского общества, причём беспрецедентную консолидацию вокруг президента, вокруг Верховного главнокомандующего, вокруг той политики, которую он проводит», — сказал Песков.

По его словам, в обществе есть абсолютно доминирующая уверенность в том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 79,7% опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76%.

Отмечается, что премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 62,7%, его деятельность одобряют 54%. Деятельность правительства одобряют 51,7%.