Врач Горина назвала стресс и недостаток солнца возможными причинами весенней хандры

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Елена Горина рассказала, что по мере того, как зима сменяется ранней весной, люди могут испытывать весеннюю хандру из-за накопившегося стресса и недостатка солнечного света.

Весенняя хандра — это не причуда, а следствие стресса, накопившегося в организме за осень и зиму, объяснила специалист в беседе с URA.RU.

«Всё ещё нет солнца и тепла, пейзаж за окном унылый, при этом человеку нужно продолжать заниматься делами — так накапливается стресс, люди отмечают упадок сил, сонливость, снижение настроения. Это состояние получило название весенняя хандра, но может развиться и настоящая депрессия», — предупредила Горина.

Причиной такого состояния может быть нарушение обмена мелатонина. Кроме того, в ответ на психоэмоциональные нагрузки надпочечники активно вырабатывают кортизол. Когда его уровень долго остаётся высоким, возникают проблемы.

«Например, повышается провоспалительный фон. Отсюда склонность к простудным заболеваниям ранней весной», — заключила врач.

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