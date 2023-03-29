Дело экс-мэра Ройзмана о дискредитации ВС России передали в суд
- РИА Новости
«Я подтверждаю, что дело передано в Октябрьский районный суд (Екатеринбурга. — RT)», — сообщил ТАСС адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов.
16 марта сообщалось, что Ройзмана задержала полиция.
Его адвокат заявил, что полиция составила в отношении бывшего главы города административный протокол о публичной демонстрации символики экстремистских организаций.
Позднее суд арестовал Ройзмана на 14 суток.
Защита экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана подала жалобу на его арест.
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.