Суд арестовал Ройзмана на 14 суток
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Об этом сообщает ТАСС.
«Евгения Ройзмана признать виновным... Назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток», — сказал судья.
16 марта Ройзман был задержан полицией.
Его адвокат сообщил, что полиция составила в отношении бывшего главы города административный протокол о публичной демонстрации символики экстремистских организаций.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.