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Адвокат: полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана

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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* был задержан полицией за якобы демонстрацию экстремистской символики в соцсети «ВКонтакте».
Адвокат: полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом заявил его адвокат Владислав Идамжапов.

«Сотрудники полиции... допускают незаконное и необоснованное преследование, поскольку они считают, что Ройзман когда-то сделал репост экстремистской записи во «ВКонтакте», — цитирует его РИА Новости.

При этом Идамжапов подчеркнул, что Ройзман не являлся пользователем «ВКонтакте».

По его словам, полицейские «не разобрались в ситуации».

Ройзмана доставят в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении, уточнил Идамжапов.

Ранее завершилось расследование уголовного дела в отношении Ройзмана о дискредитации ВС России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.

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