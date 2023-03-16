Адвокат: полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* был задержан полицией за якобы демонстрацию экстремистской символики в соцсети «ВКонтакте».

Об этом заявил его адвокат Владислав Идамжапов.

«Сотрудники полиции... допускают незаконное и необоснованное преследование, поскольку они считают, что Ройзман когда-то сделал репост экстремистской записи во «ВКонтакте», — цитирует его РИА Новости.

При этом Идамжапов подчеркнул, что Ройзман не являлся пользователем «ВКонтакте».

По его словам, полицейские «не разобрались в ситуации».

Ройзмана доставят в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении, уточнил Идамжапов.

Ранее завершилось расследование уголовного дела в отношении Ройзмана о дискредитации ВС России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.