Адвокат: полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
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Об этом заявил его адвокат Владислав Идамжапов.
«Сотрудники полиции... допускают незаконное и необоснованное преследование, поскольку они считают, что Ройзман когда-то сделал репост экстремистской записи во «ВКонтакте», — цитирует его РИА Новости.
При этом Идамжапов подчеркнул, что Ройзман не являлся пользователем «ВКонтакте».
По его словам, полицейские «не разобрались в ситуации».
Ройзмана доставят в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении, уточнил Идамжапов.
Ранее завершилось расследование уголовного дела в отношении Ройзмана о дискредитации ВС России.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.