Прокуратура утвердила обвинение о дискредитации ВС России в отношении экс-мэра Ройзмана

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* по уголовному делу о дискредитации Вооружённых сил России.

Отмечается, что после вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 1 июля 2022 года Ройзман провёл в прямом эфире видеохостинга выступление, в котором «публично в устной форме сообщил неограниченному кругу... пользователей информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования ВС России, то есть дискредитации».

16 марта сообщалось, что Ройзман задержан полицией.

Его адвокат заявил, что полиция составила в отношении бывшего главы города административный протокол о публичной демонстрации символики экстремистских организаций.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.