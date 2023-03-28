Прокуратура утвердила обвинение о дискредитации ВС России в отношении экс-мэра Ройзмана
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Отмечается, что после вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, 1 июля 2022 года Ройзман провёл в прямом эфире видеохостинга выступление, в котором «публично в устной форме сообщил неограниченному кругу... пользователей информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования ВС России, то есть дискредитации».
16 марта сообщалось, что Ройзман задержан полицией.
Его адвокат заявил, что полиция составила в отношении бывшего главы города административный протокол о публичной демонстрации символики экстремистских организаций.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.