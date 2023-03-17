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Адвокат: защита экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана подала жалобу на его арест

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Защита бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана* подала жалобу на решение суда о его аресте на 14 суток по административному делу.
Адвокат: защита экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана подала жалобу на его арест
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом сообщил адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов.

«Да, действительно, жалоба уже подана в Ленинский районный суд», — цитирует его ТАСС.

16 марта Ройзман был задержан полицией.

Его адвокат сообщил, что полиция составила в отношении бывшего главы города административный протокол о публичной демонстрации символики экстремистских организаций.

Позднее суд арестовал Ройзмана на 14 суток.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.

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