Адвокат: защита экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана подала жалобу на его арест
- РИА Новости
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Об этом сообщил адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов.
«Да, действительно, жалоба уже подана в Ленинский районный суд», — цитирует его ТАСС.
16 марта Ройзман был задержан полицией.
Его адвокат сообщил, что полиция составила в отношении бывшего главы города административный протокол о публичной демонстрации символики экстремистских организаций.
Позднее суд арестовал Ройзмана на 14 суток.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.