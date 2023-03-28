Диетолог Жаркова сообщила, что концентрация витамина С наиболее высока в шиповнике

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Врач-эндокринолог и диетолог Полина Жаркова рассказала, какие продукты стоит включить в рацион, чтобы компенсировать дефицит витамина С.

Наибольшее количество витамина С содержится в сезонных ягодах и в некоторых овощах, объяснила диетолог в беседе с «Газетой.Ru».

Витамин С — важный микроэлемент, способствующий укреплению иммунитета, улучшению усвоения железа. Он также положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

«Больше всего витамина С в сухом шиповнике и сезонных ягодах — облепихе, вишне, смородине, ежевике, клубнике. Также витамином С богаты петрушка, укроп, кресс-салат, брокколи. А вот цитрусовые в своём составе содержат всего около 50 мг витамина на 100 г продукта, в то время как, например, в болгарском перце его содержание составляет 200 мг на 100 г», — сообщила Жаркова.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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