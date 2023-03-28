Кардиохирург Ершов предупредил о рисках заболеваний сердца из-за лишнего веса

Кардиохирург-аритмолог Владимир Ершов рассказал, к каким серьёзным заболеваниям может привести лишний вес.

В разговоре с «Газетой.Ru» врач констатировал, что повышенный индекс массы тела (ИМТ) заставляет сердце работать интенсивнее, что приводит к нарушению ритма.

Избыточный вес увеличивает риск развития мерцательной аритмии (ФП), опасного заболевания, которое может привести к образованию тромбов, сердечному приступу или инсульту.

«Сам по себе лишний вес не является болезнью, но он может стать причиной развития тяжёлых заболеваний, в том числе фибрилляции предсердий. Если вовремя не контролировать лишний вес, то это состояние может перерасти в ожирение. Оно в свою очередь приводит к ряду серьёзных проблем: многочисленным болезням сердца, сахарному диабету второго типа и другим», — заключил Ершов.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.