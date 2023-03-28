Врач Кашух: причинами частых ОРВИ в межсезонье могут быть стресс и нехватка витаминов
- Gettyimages.ru
- © jeffbergen
«Не совсем верно говорить, что иммунитет подводит нас в какое-то время года — он постоянно на страже, защищает организм от инфекций. Больше сезонности подвержены сами вирусы: их циркуляция и выживаемость зависят от внешних факторов. Например, весной их активность выше», — пояснила врач «Известиям».
Иммунная система человека может быть ослаблена хроническими заболеваниями или факторами нездорового образа жизни. Недостаток питательных веществ, таких как витамины С, D, цинк и железо, тоже может привести к частым болезням.
Кашух посоветовала не игнорировать ухудшение самочувствия, в том числе такие проявления, как слабость, сонливость, частые простуды. По её словам, в этом случае стоит обратиться к врачу и пройти обследование.
Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.