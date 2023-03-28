Врач Кашух: причинами частых ОРВИ в межсезонье могут быть стресс и нехватка витаминов

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Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, почему весной и осенью люди часто болеют ОРВИ.
Врач Кашух: причинами частых ОРВИ в межсезонье могут быть стресс и нехватка витаминов
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«Не совсем верно говорить, что иммунитет подводит нас в какое-то время года — он постоянно на страже, защищает организм от инфекций. Больше сезонности подвержены сами вирусы: их циркуляция и выживаемость зависят от внешних факторов. Например, весной их активность выше», — пояснила врач «Известиям».

Иммунная система человека может быть ослаблена хроническими заболеваниями или факторами нездорового образа жизни. Недостаток питательных веществ, таких как витамины С, D, цинк и железо, тоже может привести к частым болезням.

Кашух посоветовала не игнорировать ухудшение самочувствия, в том числе такие проявления, как слабость, сонливость, частые простуды. По её словам, в этом случае стоит обратиться к врачу и пройти обследование.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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