Диетолог Чехонина рассказала, что отказ от сахара улучшит сон и внешний вид

Врач-диетолог кандидат медицинских наук Юлия Чехонина напомнила, что отказ от сахара положительно влияет на организм.

«Отказ от сахара хотя бы в минимальных значениях позволит улучшить сон, обеспечить восстановление, а значит, и самочувствие, и внешний вид», — сказала Чехонина в беседе с «Москвой 24».

Она уточнила, что для начала можно исключить продукты, содержащие большое количество сахара, например покупные соки и нектары, колбасу, соусы.

Это уменьшит риск инсулинорезистентности. Это состояние, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину и не реагируют на него. Из-за этого глюкоза в крови практически не поддаётся контролю, заключила Чехонина.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.