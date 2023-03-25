Novo Nordisk прекратит поставки в Россию препарата для диабетиков «Оземпик»
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В пресс-службе Росздравнадзора ТАСС сообщили, что ранее поступило уведомление от производителя о планах прекратить поставки лекарства на территорию России.
В ведомстве отметили, что по закону любой производитель препаратов должен за год предупреждать Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о планируемом прекращении поставок.
«Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат «Оземпик» на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года», — говорится в заявлении.
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил об отсутствии дефицита лекарств в аптеках.
В Росздравнадзоре сообщили о росте цен на жизненно необходимые препараты.
Президент России Владимир Путин также отметил, что цены на лекарства выросли.