Novo Nordisk прекратит поставки в Россию препарата для диабетиков «Оземпик»

Датская компания Novo Nordisk продолжит поставки в Россию препарата для диабетиков «Оземпик» до декабря 2023 года.

В пресс-службе Росздравнадзора ТАСС сообщили, что ранее поступило уведомление от производителя о планах прекратить поставки лекарства на территорию России.

В ведомстве отметили, что по закону любой производитель препаратов должен за год предупреждать Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о планируемом прекращении поставок.

«Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат «Оземпик» на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года», — говорится в заявлении.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил об отсутствии дефицита лекарств в аптеках.

В Росздравнадзоре сообщили о росте цен на жизненно необходимые препараты.

Президент России Владимир Путин также отметил, что цены на лекарства выросли.