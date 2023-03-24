Узнать больше

Нутрициолог Ковылкина: правильные пищевые привычки помогут справиться с перееданием

Короткая ссылка
Нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, что усвоение правильных пищевых привычек поможет преодолеть проблему переедания.
Нутрициолог Ковылкина: правильные пищевые привычки помогут справиться с перееданием
  • Gettyimages.ru
  • © miodrag ignjatovic

В беседе с РИАМО она посоветовала употреблять пищу только во время голода.

«Ешьте лишь то, что вам нравится, а не то, что едят другие. Вы можете оставить еду на тарелке, если вам не понравилось или вы наелись, ничего страшного в этом нет. И неважно, в гостях вы это сделаете или в ресторане. Прислушивайтесь к себе», — посоветовала Ковылкина.

Она также порекомендовала есть медленно, тщательно прожёвывая пищу, чтобы не пропустить чувство насыщения.

Новые привычки стоит вводить в жизнь постепенно, это минимизирует вероятность срывов, заключила специалист.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить