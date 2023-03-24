Нутрициолог Ковылкина: правильные пищевые привычки помогут справиться с перееданием

Нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, что усвоение правильных пищевых привычек поможет преодолеть проблему переедания.

В беседе с РИАМО она посоветовала употреблять пищу только во время голода.

«Ешьте лишь то, что вам нравится, а не то, что едят другие. Вы можете оставить еду на тарелке, если вам не понравилось или вы наелись, ничего страшного в этом нет. И неважно, в гостях вы это сделаете или в ресторане. Прислушивайтесь к себе», — посоветовала Ковылкина.

Она также порекомендовала есть медленно, тщательно прожёвывая пищу, чтобы не пропустить чувство насыщения.

Новые привычки стоит вводить в жизнь постепенно, это минимизирует вероятность срывов, заключила специалист.

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