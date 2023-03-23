В Минэкономразвития ждут видимого роста ВВП России в 2023 году

Минэкономразвития ожидает видимый рост российской экономики в 2023 году, заявил глава министерства Максим Решетников.

«Рост продолжается. Сейчас готовим сценарные условия развития экономики на ближайшую трёхлетку, которые лягут в основу формирования бюджета», — цитирует РИА Новости Решетникова.

Он отметил, что в текущем году ожидается видимый рост основных показателей, которые связаны с экономическим развитием и инвестициями.

По его словам, прогнозируется рост экономики России более чем на 0,2%.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в стране.

По его словам, в II квартале 2023 года ожидается существенное увеличение ВВП России.

Также он заявил, что российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели.