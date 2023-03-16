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Путин: инфляция в России в марте будет меньше, чем в ЕС

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в стране.
Путин: инфляция в России в марте будет меньше, чем в ЕС
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«По итогам марта инфляция составит меньше 4%. Но у разных экспертов разное мнение, в том числе и здесь присутствующих. Кто-то говорит 4%, кто-то — чуть меньше, кто-то говорит 5%, в таком примерно ключе. Но ясно, что это будет целевая инфляция», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Он добавил, что инфляция в марте в России будет ниже, чем в странах еврозоны, «которые бесконечно ждут коллапса российской экономики».

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в еврозоне по итогам февраля замедлилась до 8,5% с 8,6% месяцем ранее.

Также Еврокомиссия в зимнем экономическом прогнозе повысила оценку роста ВВП Евросоюза на 2023 год до 0,8%.

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