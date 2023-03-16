Путин: во втором квартале 2023 года ожидается существенный рост ВВП России

Российский президент Владимир Путин заявил, что во втором квартале 2023 года ожидается существенное увеличение ВВП России.

Об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По его словам, позитивные тенденции в российской экономике набирают силу.

«Во втором квартале текущего года также ожидаем существенное увеличение ВВП по сравнению с уровнем прошлого года», — заявил глава государства.

Путин отметил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира.

Также он заявил, что российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели.