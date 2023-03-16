Путин: во втором квартале 2023 года ожидается существенный рост ВВП России
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Об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
По его словам, позитивные тенденции в российской экономике набирают силу.
«Во втором квартале текущего года также ожидаем существенное увеличение ВВП по сравнению с уровнем прошлого года», — заявил глава государства.
Путин отметил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира.
Также он заявил, что российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели.